Hyllar motståndaren inför ödesmatchen: ”Otroligt hög nivå”

Jesper Karlström gjorde tre år i Lech Poznan innan han flyttade till Italien.

Det menar han kan vara en liten fördel inför morgondagens ödesmatch mot Polen.

– Det lär bli en tuff match, tuffare än mot Ukraina, säger han till TT.

I morgon ställs Sverige mot Polen i en match där vinnaren tar sig till VM 2026.

Då kommer Jesper Karlström, som tillbringade tre år i Lech Poznan, att ha en liten taktisk fördel i och med att han kan språket.

– Kanske på hörnor och sånt, säger mittfältaren till TT och berättar att han kommer att dela med sig av den kunskap han har om spelarna i Polen inför matchen på Nationalarenan.

– Jag har inte så bra koll på hur de spelar, mer på spelarna eftersom jag har några vänner där och följer Lech Poznań en del fortfarande. Jag har kontakt med några spelare och så har jag två polacker i Udinese. Ingen av dem är med nu.

Kring morgondagens motstånd i stort väljer Serie A-spelaren att lyfta på hatten.



– Tittar man spelare för spelare är det otroligt hög nivå på alla. Som lag är det rätt många som har spelat tillsammans länge. Det lär bli en tuff match, tuffare än mot Ukraina. Vi ska göra allt vi kan och lite till för att vinna, avslutar 30-åringen.