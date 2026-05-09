STOCKHOLM. Han kallades in inför VM-playoffet mot Polen.

Nu drömmer Victor Eriksson om att få åka med till USA.

– Jag hoppas de kollat lite matcher och tyckt att jag gjort det bra i Hammarby, säger 24-åringen inför nästa veckas trupputtagning.

Victor Eriksson blev uttagen av Jon Dahl Tomasson i junisamlingen 2025 – men var därefter utanför landslagstrupperna tills att Sverige blivit klara för playoff-final mot Polen i mars månad, detta då Isak Hien skadat sig i semifinalen mot Ukraina.

Eriksson kallades in i truppen av Graham Potter, en månad efter att engelsmannen fanns på plats på Bajens cuppremiär för att troligen spana in mittbacken.

Mot Polen blev det ingen speltid, men efter avancemanget till VM hoppas nu Eriksson ha en chans att bli uttagen när Potter på tisdag tar ut sin VM-trupp.

– Det är många bra mittbackar som varit med som förmodligen kommer bli uttagna. Om jag är en av dem får vi se nästa vecka, säger Eriksson och fortsätter:

– Jag skulle inte säga att jag är nervös för jag känner inte att jag kan påverka det mer än att spela mina matcher och träna på. Resten är bara vänta och se.

Känner du att du stärkte dina aktier under senaste samlingen?

– Jag han bara göra en träning så det var svårt att sätta något större avtryck, men jag hoppas att de kollat lite matcher och tyckt att jag gjort det bra i Hammarby, säger Eriksson och fortsätter:

– Jag känner själv att jag gjort bra ifrån mig, men att det samtidigt finns mer att hämta. Jag har inte pikat i säsongen ännu.

Hur hade det varit för dig om du blev uttagen till VM?

– Det hade varit en dröm som gått i uppfyllelse. Det är något man tänkt på sedan man var liten. Så ja, det hade varit det största hittills i karriären.