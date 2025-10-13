JUST NU: Så startar Sverige mot Kosovo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sverige behöver ta viktiga poäng i VM-kvalet.
Under måndagens ställs de mot Kosovo i returmötet hemma på Ullevi.
Så ser Jon Dahl Tomassons elva ut.
Det blev en tung förlust senast mot Schweiz hemma på Nationalarenan i Stockholm. Nu väntar ett returmöte mot Kosovo som senast tog en 2–0-seger över Blågult.
Inför matchen avslöjade Jon Dahl Tomasson tre spelare som kommer att starta. Dessa är Viktor Johansson, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.
När elvorna inför matchen i Göteborg presenterades stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf är med i startelvan och skickar upp Gabriel Gudmundsson i offensiven. Det innebär att Ken Sema är utanför startelvan.
– Gabriel har spelat i den här positionen en del i sina klubblag, säger ”JDT” på Blågults hemsida.
Därtill får Daniel Svensson en plats på mittfältet medan Jesper Karlström bänkas.
– Daniel är bra på att spela med få tillslag i trånga ytor, han är bra i positionsspelet också och är van vid spel på mittfältet, säger förbundskaptenen.
Kaptensvalet faller på Victor Nilsson Lindelöf.
– Det blir sannolikt en annan matchbild än mot Schweiz, vi kommer troligen att spela lite mer på motståndarnas sida och Victor är tillbaka i laget som kapten. Victor har erfarenhet, är god i att kontrollera positionsspelet och hans kvalité med boll är viktig.
Avsparkstid är 20.45.
✔️Följ matchen live med FotbollDirekt!
Startelvor:
Sverige: Viktor Johansson – Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf – Alexander Bernhardsson, Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.
Kosovo: Arijanet Muric – Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni – Mergim Vojvoda, Veldin Hodza, Leon Avdullahu, Florent Muslija – Fisnik Asllani, Vedat Muriqi.
Den här artikeln handlar om: