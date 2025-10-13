JUST NU: Så startar Sverige mot Kosovo

Sverige behöver ta viktiga poäng i VM-kvalet.

Under måndagens ställs de mot Kosovo i returmötet hemma på Ullevi.

Så ser Jon Dahl Tomassons elva ut.

Viktor Gyökeres, Lucas Bergvall, Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

Det blev en tung förlust senast mot Schweiz hemma på Nationalarenan i Stockholm. Nu väntar ett returmöte mot Kosovo som senast tog en 2–0-seger över Blågult.

Inför matchen avslöjade Jon Dahl Tomasson tre spelare som kommer att starta. Dessa är Viktor Johansson, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

När elvorna inför matchen i Göteborg presenterades stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf är med i startelvan och skickar upp Gabriel Gudmundsson i offensiven. Det innebär att Ken Sema är utanför startelvan.

– Gabriel har spelat i den här positionen en del i sina klubblag, säger ”JDT” på Blågults hemsida.

Därtill får Daniel Svensson en plats på mittfältet medan Jesper Karlström bänkas.

– Daniel är bra på att spela med få tillslag i trånga ytor, han är bra i positionsspelet också och är van vid spel på mittfältet, säger förbundskaptenen.

Kaptensvalet faller på Victor Nilsson Lindelöf.

– Det blir sannolikt en annan matchbild än mot Schweiz, vi kommer troligen att spela lite mer på motståndarnas sida och Victor är tillbaka i laget som kapten. Victor har erfarenhet, är god i att kontrollera positionsspelet och hans kvalité med boll är viktig.

Avsparkstid är 20.45.

✔️Följ matchen live med FotbollDirekt!

Startelvor:

Sverige: Viktor Johansson – Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf – Alexander Bernhardsson, Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Kosovo: Arijanet Muric – Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni – Mergim Vojvoda, Veldin Hodza, Leon Avdullahu, Florent Muslija – Fisnik Asllani, Vedat Muriqi.