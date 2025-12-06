Klart: Här är Sveriges eventuella spelplatser och tider i VM

Sverige är två matcher från att spela VM 2026.

Nu står det klart var och när blågults eventuella matcher kommer att spelas här.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som gruppspelet i VM 2026 lottades – där samtliga 48 nationer lottades in i tolv grupper.

En av dessa var Sverige, i det fall att man besegrar Ukraina och senare vinnaren i matchen mellan Polen och Albanien. Skulle Sverige göra det kommer man att ställas mot Nederländerna, Japan och Tunisien i gruppspelet.

Nu står det klart var matcherna kommer att spelas och vilka tider.

Matchen mot Tunisien kommer att spelas i Monterrey (Mexiko). Matchen mot Nederländerna i Houston och den mot Japan i Dallas (båda i USA).

Premiärmatchen mot Tunisien har avsparkstid klockan 04.00 (svensk tid) den 15 juni. Mot Nederländerna spelas matchen klockan 19.00 den 21 juni och mot Japan klockan 01.00 den 26 juni.

För att detta ska bli verklighet behöver Sverige alltså slå Ukraina på neutral plan i playoff-semifinalen. Därefter kommer det vinnande laget att spela hemma mot Polen eller Albanien – där vinnaren tar sig till VM nästa sommar.