Genomgång: Sveriges potentiella motståndare i VM

VM-grupperna är lottade.

Om Sverige tar sig vidare genom playoff väntar Nederländerna, Japan och Tunisien i Grupp F.

FotbollDirekt har tittat närmare på Blågults potentiella motstånd i VM-gruppspelet.

Efter ett spektakel till lottning av VM-grupperna har de 42 klara nationerna delats upp i tolv grupper. Sverige som är ett av lagen som fortfarande inte är klart för mästerskapet i USA, Kanada och Mexiko. I stället väntar playoff-semifinal mot Ukraina den 26 mars och därefter en potentiell final mot Polen eller Albanien.

Under VM-lottningen stod det klart att om Blågult avancerar till gruppspel är det Nederländerna, Japan och Tunisien som väntar i grupp F.

FotbollDirekt har tittat närmare på de landslag som kan bli Blågults potentiella motstånd i sommar.

Nederländerna

Det högst rankade landslaget i Grupp F är Nederländerna. Landslaget ligger på sjunde plats på Fifas världsranking. Nederländernas väg till VM har gått spikrakt. De vann gruppen utan att ha förlorat en enda match, och slutade tre poäng före tvåan Polen.

Nederländerna har som bäst slutat på en andraplats i VM. Den senaste gången var VM i Sydafrika 2010. Sedan dess har man slutat trea 2014, kvalificerade inte 2018 och åkte ut i kvartsfinal 2022.

Nederländerna efter uttåget i VM 2022. Foto: Bildbyrån

Deras nuvarande förbundskapten är den förre spelaren Ronald Koeman. 62-åringen har varit förbundskapten sedan 2023. Nederländerna har ett stjärnspäckat landslag med spelare som Xavi Simons, Cody Gakpo, Memphis Depay och Virgil van Dijk.

Senast Nederländerna ställdes mot Sverige var i VM-kvalet 2017. Då vann Nederländerna med 2–0 men Blågult tog sig vidare till playoff.

Japan

Japan är rankat 18 på Fifas världsranking. På samma sätt som Nederländerna, vann även Japan sin VM-kvalgrupp med god marginal. Japan slutade på 23 poäng, fyra poäng över tvåan Australien. VM 2026 blir landets åttonde världsmästerskap. Det är näst flest deltaganden av ett asiatiskt lag efter Sydkorea.

Japan firar i VM-kvalet 2025. Foto: Bildbyrån

Japan har som längst i ett VM kommit till åttondelsfinal. Det gjorde Japan när de tillsammans med Sydkorea var värdnation för mästerskapet 2002. Senast de deltog var i VM 2022 och åkte då ur i åttondelsfinalen.

Nuvarande förbundskapten är Hajime Moriyasu. Han har basat över det japanska landslaget sedan 2018 och har även varit verksam i Japans ungdomslandslag. I det japanska landslaget spelar bland annat Liverpools Wataru Endo och Brightons Kaoru Mitoma.

Senast Blågult ställdes mot Japan var 2002 i en träningslandskamp som slutade 1–1.

Tunisien

Det lägst rankade landslaget i grupp F (om inte Sverige går vidare) är Tunisien som ligger på en 40:e plats. Den afrikanska nationen stod dock för en rejäl kraftsamling i kvalet till VM. Tunisien vann sin kvalgrupp med 28 poäng, 13 poäng över tvåan Namibia. Tunisien har deltagit sex världsmästerskap. De senaste var i Qatar 2022. Där åkte nationen ut i gruppspelet.

Tunisiens nuvarande förbundskapten är Sami Trabelsi som tog över i början av 2025. I landslaget spelar svenskbekantingarna Amor Layouni som till vardags spelar i BK Häcken och Moutaz Neffati som tillhör IFK Norrköping.

Senast Sverige och Tunisien möttes var 2003 i en träningslandskamp. Då vann Tunisien med 1–0.