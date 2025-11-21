Lustigs känga: ”Sen jag slutade har det varit parodi”

Sverige har fått en gyllene chans att ta sig till VM trots det miserabla kvalet, detta efter en drömlottning i playoffet i går.

Nu hoppas forne landslagsspelaren Mikael Lustig att truppen kommer skadefri till samlingen i mars.

– Spelare måste sluta vara skadade. Sedan jag slutade 2021 har det varit en parodi där spelare hoppar av och inte är tillgängliga, säger 38-åringen i Fotbollsmorgon.

Foto: Bildbyrån

”Vilken jävla röta”.

Så beskriver Mikael Lustig gårdagens playoff-lottning nerifrån Zürich där Martin Dahlin drog Ukraina på neutral mark för Sverige i semifinalen där matchen dessutom spelas på neutral mark i stället för i Ukraina.

Därtill fick Sverige hemmaplansfördel i en eventuell playoff-final där det antingen blir Albanien eller Polen som gästar Nationalarenan i Solna.

Men Lustig, som under fredagsmorgonen gästar Fotbollsmorgon, ropar inte hej kring VM ännu. Han menar att det varit på tog för många avbräck i det svenska landslaget – och det inte bara det här året.

– Spelare måste sluta vara skadade. Sedan jag slutade 2021 har det varit en parodi där spelare hoppar av och inte är tillgängliga, säger Lustig som gjorde tre EM och ett VM.

– Det var ju samma sak mot slutet under Janne Andersson i Nations League (2022) där han tvingades spela gubbe åtta eller nio på vissa positioner. Fan, det har varit tufft, konstaterar 38-åringen.

”Tror inte spelarna gör det med flit…”

Lustig som avslutade spelarkarriären i AIK 2022, året efter sin exit från landslaget, menar att han själv alltid bet ihop och kom till landslagssamlingarna trots känningar i kroppen.

– Jag var ju typ den enda högerbacken så jag visste att jag behövde vara skadefri. Som spelare har man alltid känningar. Det var många landslagssamlingar där jag inte tränade första dagarna för att kunna spela match. Sedan hade jag ynnesten att ha typ Dundee hemma efter landslaget och den matchen kunde jag ju faktiskt missa, säger Lustig och skrattar där han syftar på sin långa tid i Celtic i skotska ligan.

– Jag tror inte spelarna är borta med flit, men det är så jävla speciellt och en liten parodi som sagt. Man vill ju att Graham Potter ska kunna spela sin taktik med sina bästa spelare och det är bara att hålla tummarna för att alla är skadefria i mars. För det har vi ju fått bevisat nu, att vi behöver alla spelare på plats, för annars blir det tufft.

