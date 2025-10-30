Madjed två matcher från VM med Irak: ”Hade varit en dröm”

Montader Madjed gör stor succé med sitt Hammarby i allsvenskan.

Detta samtidigt som han är en seger i ett dubbelmöte från att ta sitt Irak till VM nästa år.

– Bara att få vara där hade såklart varit en dröm, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Det asiatiska VM-kvalet närmar sig sitt slut och i skrivande stund har åtta nationer kvalificerat sig till slutspelet i USA, Mexiko och Kanada nästa år.

De länder som har säkrat en biljett från det asiatiska kvalet är: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Sydkorea Qatar, Saudiarabien och Uzbekistan.

Kvar finns dock en plats att spela om, och den kommer högst sannolikt att involvera en spelare från Hammarby – Montader Madjed.

– Ja, vi spelade två matcher nu och vi vann mot Indonesien. Sedan var det en avgörande match mot Saudiarabien. Vi behövde vinna och de behövde spela lika, vilket de fick med sig och gick vidare till VM. Vi har fortfarande chans och ska spela ett dubbelmöte mot Förenade Arabemiraten, vilket ska bli kul, säger den Malmö-födda yttern till FotbollDirekt.

Är det playoff där vinnaren går direkt till VM?

– Ja, jag tror det. Eller så är det dubbelmöte och sedan någon final, jag har inte riktigt koll. Men det ska bli kul och det hade varit jävligt kul att ta sig till VM faktiskt.

”Jag hoppas att Sverige går till VM lika mycket som Irak”

När FotbollDirekt undersöker exakt vad som gäller inför novembersamlingen står det klart att vinnaren i den femte och sista kvalrundan tar sig direkt till VM. Således står mycket på spel för Madjeds upplaga av Irak som kan bli det första att ta sig till VM sedan år 1986.

Då menar han själv att det vore en väldigt stor bedrift.

– Det hade varit jävligt stort faktiskt. Bara att få vara där hade såklart varit en dröm. Jag tror att alla fotbollsspelares dröm är att spela VM, Champions League och sådana grejer. Det hade varit en dröm.

Foto: Alamy

Hur kommer det sig att du valde spel i Iraks landslag istället för Sverige?

– Det är mitt land, mina föräldrar och hela min familj kommer från Irak. Det känns mest som hemma där och att få spela hemma där och representera Irak. Jag gillar Sverige jävligt mycket och har väldigt kul här. Jag mår jättebra och älskar Sverige. Jag önskar Sverige lika gott och hoppas att de går till VM lika mycket som Irak.

Det ser inte så ut för Sverige just nu dock?

– Nej, faktiskt inte. Men de har fått en ny tränare och jag hoppas att de klarar det – eller kommer upp i nivå i alla fall, avslutar han.

Sedan Montader Madjed valde att representera Irak, efter 21 matcher med de svenska U-landslagen, har han spelat fyra landskamper.

Utöver Hammarby-stjärnan har även Aimar Sher, Amar Mushin, Hussein Ali, Amir Al-Ammari och Kevin Yakob valt att spela för det irakiska herrlandslaget och valt bort Sverige.