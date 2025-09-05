Nagelsmann kritisk: ”Visade inget psyke”

Tyskland åkte på en tung förlust mot Slovakien i VM-kvalet.

Nu riktar förbundskapten Julian Nagelsmann kritik mot de tyska stjärnorna.

– Vi kanske måste lägga mindre vikt vid kvalitet och mer på spelare som kommer att ge allt där ute, säger han enligt The Sun.

Foto: Alamy

Tysklands VM-kvalpremiär slutade i fiasko efter att de förlorat med 2–0 borta mot Slovakien. Nederlaget gick till historien då ”Die Mannschaft” aldrig tidigare förlorat en VM-kvalmatch på bortaplan sedan 1 mars 1934 – för 91 år sedan.

Efter fiaskot förklarade förbundskaptenen Julian Nagelsmann att han kan komma att göra förändringar i landslaget.

– Vi valde de bästa spelarna i Tyskland, men kanske måste vi lägga mindre vikt vid kvalitet och mer på spelare som kommer att ge allt där ute. Vi visade inget psyke i vårt spel idag, säger han enligt The Sun och fortsätter:

– Psykiskt var motståndarna miltals före oss. Vi vill gå till VM, men idag var vi miltals ifrån det.

Samtidigt har den tyska förbundskaptenen fullt förtroende för sitt landslag – men menar att det krävs mer om man ska ta sig hela vägen till VM.

– Jag litar på mitt lag, men de måste förstå att det inte räcker med att bara vara en bättre spelare än motståndaren om man inte visar vilja och lust. Du kommer inte att få resultat med handbromsen åtdragen.

Tysklands nästa match i VM-kvalet är mot Nordirland på söndag.