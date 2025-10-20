NORDQVIST: ”Bästa möjliga namn på pappret – men inte i praktiken”

Graham Potter ny förbundskapten. Wow!

Ja, namnet är ju wow. Kim Källström och gänget kunde inte hittat en på pappret bättre förbundskapten.

Men för att ta Sverige till VM med bara två samlingar i ryggen… jag är inte helt övertygad om att Potter då är rätt gubbe.

Foto: Bildbyrån

Inte ens sex dygn tog det från att Jon Dahl Tomasson sparkades tills efterträdaren presenterades.

Fotbollsförbundet som inte är kända för att visa snabb handlingskraft har nu agerat med två beslut inom loppet av en knapp vecka som rör om grytan rejält i fotbollssverige.

JDT out i tisdags betydde första sparkade tränaren i svenska landslagets historia – och nu kommer en engelsman in som färskt kommer från Premier League och trippla klubbar där i form av Brighton, Chelsea och West Ham. Klart det kittlar!

Alla som kan svensk fotboll vet vad Graham Potter uträttade med lilla Östersund. Från superettan till allsvenskans toppskikt och avancemang i Europa League mot Galatasaray, Paok och sedan vidare från gruppspelet hela vägen till sextondelsfinal mot självaste Arsenal.

Det går inte att hitta ett häftigare förbundskaptensnamn än Potter för Sverige. Men är det för den sakens skull rätt? Jag är inte så säker på det.

Potter är en processtränare, som vill bygga sin spelfilosofi över tid. Inte en interimlösning som snabbt ska in och städa upp efter någon annans misslyckande. Det såg vi både i Chelsea och West Ham.

Sverige har två samlingar på sig att ta sig till VM, först i november och därefter i playoffet i mars. Två samlingar ska Potter hitta sätta sitt spel med truppen som blött så kraftigt ute på planen under höstens VM-kval med Dahl Tomasson vid rodret.

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf hade fortfarande varit bästa alternativet enligt mig, Olof Mellberg en bättre korttidslösning likaså. Hade vi spolat tillbaka tiden till vintern 2024 innan anställningen av Dahl Tomasson hade Potter varit mitt huvudnamn, då hade tid funnits för både träningsmatcher och Nations League innan VM-kvalet skulle kicka i gång.

Nu är verkligheten en annan. Kim Källström och gänget hittade bästa tänkbara namn på pappret, det är bara att hoppas att det räcker i praktiken också.