NORDQVIST: ”Granada har rätt – krävs ett nytt San Siro-mirakel nu”

Sverige har sjabblat bort sina chanser till VM via kvalspelet.

Dels tror jag inte det blir tre måstepoäng borta mot Schweiz i kväll, dels tror jag inte Kosovo misslyckas med en pinne på två matcher.

Som oseedat lag i vårens playoff krävs ett nytt San Siro-mirakel – och som Ricardo Granada på portugisiska tidningen Record sa till mig är det snarare kommande EM som Blågult får sikta in sig på, förhoppningsvis med Graham Potter kvar på posten.

En poäng på fyra matcher i VM-kvalet är rekordsvagt för ett svenskt landslag.

Att kryssa borta mot Slovenien och förlora hemma mot Schweiz är en sak, att falla klart och tydligt två gånger om mot lilla Kosovo något helt annat.

Jag intervjuade nyss Ricardo Granada, profilerad journalist på tidningen Record i Portugal om dels livet efter Viktor Gyökeres i Sporting – men också om den portugisiska synen på Sveriges inledning i VM-kvalet.

Granadas ord kring Jon Dahl Tomassons fiasko går inte ta miste på: ”För mig är det en stor överraskning. Sett till kvaliteten som Sverige har, inte minst i offensiven, förväntade jag mig att de skulle utmana Schweiz om förstaplatsen i gruppen. Att inte kunna göra det och dessutom förlora två gånger mot Kosovo… det går knappt att föreställa sig”, sa portugisen.

Granada har ju rätt, det här är ett historiskt underbetyg för ett svenskt landslag som visserligen haft skadeproblem på alla tre superstjärnor Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Dejan Kulusevski, men ändå – det har varit häpnadsväckande uselt.

Nu sker en nystart med Graham Potter efter att Jon Dahl Tomassons som första svensk någonsin fått sparken från sitt uppdrag, men precis som Granada var inne på i samma intervju känns det här VM-kvalet redan kört, att det är för sent att hinna få en Potter-effekt nu.

I stället krävs ett nytt San Siro-mirakel likt hösten 2017 till våren då det förhoppningsvis väntar ett playoff – men då som oseedat lag vilket kan innebära Italien på nytt. En skräck förstås och då är behovet av mirakel 2.0 en nödvändighet.

”In med bulldozern Isac Lidberg – formstark till skillnad från Isak och Elanga”

Mot Schweiz verkar Potter rikta in sig på ett 4-4-2, en klar kontrast till Dahl Tomassons luriga 3-5-2. Med Gyökeres out hade jag velat se bulldozern Isac Lidberg i anfallet, till skillnad från Alexander Isak och Anthony Elanga är han fortsatt formstark med sitt ruskiga målstim i Darmstadt och passar perfekt in i den formationen. Såvida Alexander Isak är fit for fight ska han förstås också spela.

Viktor Johansson kommer att stå, det har Graham Potter redan slagit fast. Med Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson som osäkra kort kan det mycket väl bli Gustaf Lagerbielke bredvid Isak Hien medan Daniel Svensson tar plats som vänsterback, alternativt Graham Potter-favoriten Ken Sema. Egentligen hade jag velat se Svensson centralt på mittfältet med sin passningsskicklighet, inte minst med tanke på att såväl Hugo Larsson som Lucas Bergvall tvingats lämna samlingen.

Schweiz borta blir tufft, Slovenien hemma räknar jag dock med att Sverige sluter samman, vässar armbågarna och tar tre poäng som tändvätska inför playoffet som stundar. Puh, det här kommer bli högintressant och det är bara att hoppas att processtränaren Graham Potter blir långvarig i Blågult och inte lämnar efter avslutat korttidskontrakt.