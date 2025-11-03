Lidbergs Halloween-fräckis – kopierade Gyökeres

Isac Lidberg målade igen och toppar skytteligan i 2. Bundesliga.

Hur han firade sin nionde fullträff för säsongen i maskerad-tider?

Genom att kopiera barndomsvännen Viktor Gyökeres målgest.

Foto: Alamy

Det blev noll minuter i senaste landslagssamlingen efter att ha kallats in som ersättare till skadade Jordan Larsson, men hemma i den tyska andraligan fortsätter Isac Lidberg, 27, att ösa in mål.

I helgen slog han till med nionde fullträffen för säsongen vilket innebär delad ledning i skytteligan med Elversbergs Younes Aboutalib.

2–1-baljan mot Arminia Bielefeld firades, så här i Halloween-tider, med… Viktor Gyökeres patenterade målgest.

Lidberg och Gyökeres är barndomsvänner och i fjol berättade Gyökeres för FotbollDirekt om långa relationen tillsammans.

Matchen mot Arminia Bielefeld slutade 2-2 och Lidbergs Darmstadt placerar sig därmed som sjua i 2.Bundesliga.