Norska utspelet: ”Vi kan vinna VM”

Stämningen i Norge är god.

Efter överkörningen mot Moldavien siktar norrmännen nu ännu högre.

– Vi kan vinna VM, säger NRK:s fotbollsexpert Carl-Erik Torp.

Foto: Bildbyrån

Norge går som tåget i kvalet till VM 2026 och toppar kvalgruppen med full pott, sex poäng före giganten Italien (som har en match mindre spelad). Under tisdagskvällen fullständigt pulveriserade Norge gästande Moldavien och vann med hela 11–1 (!) när Erling Haaland blev första europeiska spelare att göra fem mål i en och samma VM-kvalmatch sedan 1977.

Starten på VM-kvalet har lämnat mersmak i norska led, och efter korssen av Moldavien i går stack den norska experten Carl-Erik Torp ut hakan rejält.

– Vi kan vinna VM, sa han och fortsatte:

– Det handlar om spelarna vi har. Hur de samarbetar, de spelar sin bästa fotboll i landslaget, de är snabba på det och vi kan slå underifrån. Det är en otroligt cool position att ha inför ett mästerskap. På en bra dag kan vi slå alla.

Torp fick medhåll från expertkollegan Kristoffer Løkberg:

– Jag håller med, för jag antar att om man frågar den gruppen nu vem de fruktar, så är svaret ”ingen”.

Norge har vunnit fem av fem inledande VM-kvalmatcher.