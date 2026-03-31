Potter förklarar startelvan mot Polen: ”Inte fullt återställd”

Sverige har offentliggjort sin startelva till kvällens match mot Polen.

Då stod det klart att Herman Johansson har förpassats till läktaren.

– Tiden för återhämtning har blivit för knapp, förklarar förbundskapten Graham Potter.

Foto: Bildbyrån

I torsdags förra veckan hade det svenska herrlandslaget rest till Valencia för att möta Ukraina i playoff-semifinal. Då skrevs siffrorna till 3-1 för svensk del efter ett hattrick av Viktor Gyökeres vilket tog Blågult till tisdagens playoff-final mot Polen.

Matchen spelas på Strawberry arena i Solna och har avspark klockan 20.45. Förutsättningarna är glasklara. Vinnaren av matchen kommer att spela VM 2026, förloraren inte.

När Sverige offentliggjorde sn startelva stod det klart att förbundskapten Graham Potter gör två förändringar jämfört med matchen mot Ukraina. Detta då Carl Starfelt ersätter skadade Isak Hien samt att Daniel Svensson tar plats ute till höger istället för Herman Johansson. Nu förklarar förbundskaptenen sin startelva.

– Herman gjorde sin första match från start för Sverige i torsdags i en stor match och direkt efter att åkt från USA till Europa. Tiden för återhämtning har blivit för knapp, han är inte fullt återställd för att spela igen, säger han via SvFF:s hemsida och fortsätter:

– Daniel (Svensson) är van vid stora matcher i sin klubb och redo för att kliva in från start.

Att Starfelt får chansen istället för skadade Hien förklarar engelsmannen med följande ord:

– Carl hoppade in och kom snabbt in i matchen i torsdags och han gjorde det bra vilket inte är enkelt. Han försvarade bra och bidrog till laget.

Att den offensiva trion är oförändrad menar Potter inte är så märkligt, inte minst kring Viktor Gyökeres.

– Viktor är väldigt viktig för laget såklart. Han jobbade för laget defensivt, offensivt och gjorde tre mål i torsdags och laget kommer fortsätta att stötta honom och leverera bollar som han kan jobba på.

Sveriges startelva: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Nilsson Lindelöf, Gudmundsson – Elanga, Ayari, Karlström, Nygren – Gyökeres.

Matchen mellan Sverige och Polen har avspark klockan 20.45.