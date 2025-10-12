Solbakken efter Israel-segern: ”Besviken om inte alla går ut”

Norge har vunnit sex av sex raka matchen i VM-kvalet.

Trots det vill inte förbundskapten Ståle Solbakken ta ut någonting i förskott.

– Nej, men jag kan säga att vi är närmare, säger han enligt VG.

Foto: Bildbyrån

VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel på Ullevål i Oslo har varit omskriven. Detta till följd av att det norska fotbollsförbundet har markerat mot Israel på grund av konflikten i Gaza.

På planen skulle Manchester City-stjärnan Erling Braut Haaland missa två raka straffar innan han senare slog till med ett hattrick i 5-0-segern.

Den norska segern innebär att man nu står på 18 poäng efter sex matcher och har mycket goda chanser att ta en direktplats till VM med två matcher kvar att spela.

Trots det vågar inte förbundskapten Ståle Solbakken ta ut någonting i förskott.

– Nej, men jag kan säga att vi är närmare, säger han enligt VG och fortsätter:

– Det var en mental seger.

Under natten var han också tydlig med att det fanns en person som skulle gå och lägga sig i tid, och det var han själv.

– Jag har sagt att jag är besviken om inte alla går ut idag. Det finns en person som kommer att vara på hotellet, och det är tränaren, så supporterstaben och spelarna kan roa sig. Det förtjänar de, avslutar Solbakken.

På tisdags spelar Norge sin nästa match, som är en träningsmatch mot Nya Zeeland på hemmaplan.



