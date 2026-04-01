Statsministerns nostalgiska rysningar i natt

SOLNA. Ulf Kristersson firade Sveriges VM-avancemang med spelartruppen på innerplan.

Nu får han på nytt uppleva ett blågult mästerskap i Nordamerika – där det ska försöka grävas guld likt bronset för 32 år sedan.

De såg uträknade ut efter det historiska VM-kvalfiaskot i höstas.

Men med Jon Dahl Tomasson out och nya vindar in med Graham Potter har något hänt med det svenska landslaget – och nu är Blågult klart för VM i sommar, detta efter en rysare mot Polen under tisdagskvällen som Sverige vann med 3-2 efter ett sent inprickat segermål från den stora playoff-hjälten Viktor Gyökeres.

Efter slutsignal firade Arsenal-stjärnan vildast med att direkt slita av sig tröjan och i ren eufori springa mot ena kortsidan.

Men Gyökeres var inte den enda som firade. Statsminister Ulf Kristersson firade med de svenska hjältarna som i sommar reser till Nordamerika för att gräva guld i USA – precis som för 32 år sedan.

– Jag har försökt förklara för yngre medarbetare som knappt var födda när den låten gjordes att det är en stor sak, ihop med de magiska prestationerna den sommaren – som var en magisk sommar, säger Kristersson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det som var då var det största jag hade varit med om inom fotbollen. Sedan dess har jag sett oändligt många matcher och det här betyder så mycket som förebilder för unga killar och tjejer. Man får inte glömma bort det om man får vara allvarlig en sekund, hur många i Sverige som kalla söndagsmorgnar åker iväg och spelar fotboll där få tittar. Då känns det här extra meningsfullt.

Kort efter svenska VM-avancemanget drogs just ”När vi gräver guld i USA i gång” i högtalarsystemet medan de svenska spelarna firade på innerplan inför närmare 50 000 åskådare – och det var ingen liten sak för en nostalgisk Kristersson.

– Jag tillhör ju den generationen som har speciella känslor för den – och det är fler som har det. Kul, avslutar stadsministern med ett leende.