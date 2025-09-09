Sverige står på en poäng på två kvalmatcher.

Inte sedan 1982 har ”Blågult” fått en sämre start på ett mästerskapskval.

Foto: Bildbyrån

Det blev en fiaskostart på det svenska herrlandslagets jakt på VM 2026. Kvalet inleddes med ett kryss borta mot Slovenien och följdes upp av gårdagens chockförlust borta mot Kosovo, som rankas på 95:e plats på FIFA-världsranking.

Sedan världsrankingen infördes 1992 har Sverige tidigare bara förlorat en match mot en nation som är rankad 95 eller lägre: 3–0 mot Azerbajdzjan (120) den 16 november 2023.

Efter de två inledande VM-kvalomgångarna står ”Blågult” på en inspelad poäng. Det är en historisk dålig start på ett kval till en internationell turnering, och vi får gå tillbaka hela 43 år, till 1982, för att hitta en lika svag start.

Då ledde förbundskapten Lars ”Laban” Arnesson Sverige till en 2–0-bortaförlust mot Rumänien och 2–2-oavgjort mot Tjeckien i kvalet till EM 1984. Då skulle det svenska landslaget vinna fem av de sista sex matcherna i gruppspelet men missa avancemang en poäng bakom Rumänien (bara en nation tog sig vidare då).

Klas Johansson, Lars Arnesson och Sten-Ove Ramberg 1982. Foto: Bildbyrån

Innan dess inledde Sverige med 0 poäng på sina första två matcher i kvalet till EM 1976. Kvalspelet till VM 1982 inleddes med två poäng på ”Blågults” första fyra matcher, vilket är den sämsta kvalstarten till ett internationellt mästerskap som det svenska herrlandslaget någonsin har fått.

✔️ All data är hämtad från statistikplattformen Opta.