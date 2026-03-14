SvFF:s besked: ”Kommer inte att bojkotta mästerskapet”

STOCKHOLM. Det har blossat upp en stor konflikt mellan USA och Iran.

Trots det menar SvFF:s generalsekreterare, Niclas Carlnén, att förbundet inte har några planer på att bojkotta ett eventuellt mästerskap i Nordamerika.

– Vi har en ganska tydlig position där vi tittar på mästerskapet i sig, berättar han under torsdagens pressträff.

Under torsdagen meddelade det Svenska Fotbollförbundet att man har valt att förlänga Graham Potters kontrakt fram till 2030. Ett par timmar efter att beskedet hade förbundet kallat till presskonferens på huvudkontoret i Solna.

Där berättade den nya generalsekreteraren Niclas Carlnén, som tidigare har varit vd för Malmö FF, att han har haft ögonen på Potter under en lång tid.

– Jag får börja på en personlig not. Jag har följt Graham ett tag, inte minst sedan Östersunds-tiden. Utifrån min tidigare roll har jag alltid haft som mål att hitta ett samarbete med honom. Den möjligheten dök inte upp i min tidigare anställning, men här gör den det, berättade Carlnén på presskonferensen.

Kort därefter mötte han upp mediakåren för en enskild intervju och utvecklade sitt resonemang kring vad som lockar med engelsmannen.

– Det är ur mitt personliga perspektiv. Man ser vad det finns för intressanta tränare och Graham Potter är definitivt en sådan. Att inte ha honom på en lista hade varit fel. Sättet han pratar på och sättet han är – han är både inlyssnande, analytisk och kan säga det enkla och komplicerade samtidigt. Han kan göra det enkelt för individen och den pedagogiska förmågan har han. Han har förmågan att skifta fokus och sätt att leda.

Under sin tid i MFF ville alltså Carlnén rekrytera Potter som tränare för herrlaget. Om det någonsin var nära att så blev fallet vill dock inte den förre vd:n gå in på.

– Det ska jag inte säga, men man har alltid en önskelista och han har naturligtvis funnits med på den.

När i tiden var det här?

– Det kommer jag inte kommentera.

På frågan om Carlnén någonsin var i kontakt med Potter angående en tjänst i den Himmelsblå klubben vill han inte heller berätta.

– Det kommer jag inte heller att kommentera.

SvFF:s inställning till kriget mellan USA och Iran: ”Händer mycket saker hela tiden”

Med tre månader kvar till premiären av sommarens VM i Nordamerika har en stor konflikt blossat upp i Mellanöstern. Två av de inblandade nationerna är USA och Iran, där ett av länderna står som värd för det kommande mästerskapet och det andra har kvalificerat sig till det.

Sverige har ännu inte kvalificerat sig till mästerskapet men har fortsatt chans genom två play off-matcher. Därför är frågan om SvFF:s inställning till konflikten rättfärdigad.

– Det händer så mycket saker hela tiden och det är nästan omöjligt att kommentera i dagsläget. Vi har en ganska tydlig position där vi tittar på mästerskapet i sig. Vi har alltid sagt att vi inte ska bojkotta ett mästerskap så länge myndigheter, Fifa, Uefa och andra rekommenderar att man ska göra det. Jag tror att man måste avvakta med en slutgiltig kommentar tills man ser hur det har utvecklat sig, berättar Carlnén.

När kan man göra det?

– Före man åker, slår han fast.

Sveriges play off-semifinal mot Ukraina spelas den 26 mars där vinnaren tar emot Polen eller Albanien den 31 mars i en match där en VM-biljett står på spel.

