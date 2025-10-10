TV: ”Jag håller mig ifrån den så jag inte blir skadad”

SOLNA. Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien är båda osäkra kort i VM-kvalrysaren mot Schweiz.

Då kan helt plötsligt Gabriel Gudmundsson bli den stora ledaren i backlinjen.

Men lagkaptensbindeln vill han undvika efter Jon Dahl Tomassons utspel om kaptensförbannelsen.

– Jag håller mig ifrån den så att jag inte blir skadad, säger Leeds-spelaren med glimten i ögat till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Ödesmatch för det svenska landslaget under fredagskvällen där Sverige är piskat att vinna mot Schweiz för att hålla liv i drömmen om avancemang till VM från kvalspelet.

Gabriel Gudmundsson som tagit en ordinarie tröja under Jon Dahl Tomassons ledning är förväntansfull.

– Vi vet hur mycket den här matchen betyder i morgon. Jag tror på en riktigt bra match och det är fullsatt. Vi är riktigt taggade, säger hallänningen som i somras bytte franska Lille mot Premier League och Leeds där han nu möter landsmännen Alexander Isak och Viktor Gyökeres som båda skapat hysteri i England efter flyttarna till Liverpool respektive Arsenal.

– Det är bara kul för svensk fotboll att vi har spelare som spelar i de bästa lagen i världen. Det är skitkul.

Just Alexander Isak är huvudspåret att bära kaptensbindeln mot Schweiz, detta då lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inte anses redo för 90 minuter, vicekapten Dejan Kulusevski fortsatt är skadad och tredjevalet som kapten Isak Hien går en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar mot schweizarna.

Isak satt nämligen på podiet bredvid Jon Dahl Tomasson dagen före match – Tomasson som i onsdags basunerade ut för den samlade mediekåren på Bosön att det råder en kaptensförbannelse i landslaget, att varje spelare han väljer som kapten blir skadad eller av andra skäl inte kan starta (Lindelöf).

Skrattar till efter Dahl Tomassons ord

Gudmundsson skrattar till när Dahl Tomassons ord om förbannelsen kommer på tal.

– Jag håller mig ifrån den så att jag inte blir skadad, säger han till FotbollDirekt.

Du vill ha annars ha bindeln?

– Det är inget som jag tänker på. Vi har bra spelare på väldigt hög nivå och han (Alexander Isak) har spelat längre i landslaget än vad jag har gjort så det är inga konstigheter, säger Gudmundsson.

Gabriel Gudmundsson. Foto: Bildbyrån

Hien går en kamp mot klockan och Lindelöf anses inte kunna spela 90 minuter, hur ser du på att du då kan bli den stora ledaren i backlinjen?

– Jag försöker alltid gå in med gott självförtroende och styra så bra man kan. Men vi har bra spelare där bak alldeles oavsett så det spelar ingen roll.

Schweiz har 7-0 i målskillnad: ”Bra tryck behövs mot dem”

Medan Sverige inlett med en poäng på två matcher i VM-kvalet står Schweiz på maximala sex pinnar och målskillnaden 7-0 efter segrar mot Kosovo och Slovenien – samma motstånd som Blågult alltså drabbat samman med.

Med 50 000 i ryggen på Nationalarenan i Solna frågar FD Gudmundsson om han ändå ser sitt Sverige som favorit under fredagskvällen.

– Det får nästan ni avgöra, säger han och syftar på media.

– Men vi har definitivt en tolfte spelare med oss och det kommer bli bra tryck. Det kommer att behövas mot ett bra Schweiz.

Matchen startar klockan 20:45 under fredagskvällen.