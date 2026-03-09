Uppgifter: Förre Dif-talangen på Potters lista
Det är smärre målvaktskris i Sverige inför VM-playoffet mot Ukraina.
Därför uppges nu André Picornell vara aktuell för Graham Potters trupp.
Detta rapporterar portugisiska medier.
Sverige spelar VM-playoff mot Ukraina den 26 mars och inför den matchen är det smärre målvaktskris för förbundskapten Graham Potter.
Viktor Johansson är skadad, Jacob Widell Zetterström dras med ett virus och i helgen tvingades Robin Olsen kliva av i paus för Malmö FF.
Detta kan nu öppna för den förre Djurgården-talangen André Picornell.
Portugisiska medier, bland annat Record, uppger nämligen att 21-åringen är med på Graham Potters preliminära lista inför trupputtagningen, detta enligt Fotbollskanalen.
21-åringen tillhör sedan häromåret portugisiska Gil Vicente.
Under vintern har FotbollDirekt haft uppgifter om att målvakten varit aktuell för IF Elfsborg.
Graham Potter tar ut sin trupp till VM-playoffet onsdag den 18 mars.
