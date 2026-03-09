Uppgifter: Förre Dif-talangen på Potters lista

Det är smärre målvaktskris i Sverige inför VM-playoffet mot Ukraina.

Därför uppges nu André Picornell vara aktuell för Graham Potters trupp.

Detta rapporterar portugisiska medier.

Foto: Bildbyrån

Sverige spelar VM-playoff mot Ukraina den 26 mars och inför den matchen är det smärre målvaktskris för förbundskapten Graham Potter.

Viktor Johansson är skadad, Jacob Widell Zetterström dras med ett virus och i helgen tvingades Robin Olsen kliva av i paus för Malmö FF.

Detta kan nu öppna för den förre Djurgården-talangen André Picornell.

Portugisiska medier, bland annat Record, uppger nämligen att 21-åringen är med på Graham Potters preliminära lista inför trupputtagningen, detta enligt Fotbollskanalen.

21-åringen tillhör sedan häromåret portugisiska Gil Vicente.

Under vintern har FotbollDirekt haft uppgifter om att målvakten varit aktuell för IF Elfsborg.

Graham Potter tar ut sin trupp till VM-playoffet onsdag den 18 mars.