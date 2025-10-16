Uppgifter: Jimmy Thelin blir dyr att lösa

Jimmy Thelin har gjorts aktuell som förbundskapten.

Billig att lösa ser den förre Elfsborgstränaren dock inte ut att bli.

Svenska fotbollförbundet väntas få betala en hel del ifall man går för 47-åringen.

Foto: Bildbyrån

Svenska fotbollförbundet är på jakt efter en ny förbundskapten till det svenska herrlandslaget sedan Jon Dahl Tomasson sparkats och flera namn har nämnts som tänkbara kandidater.

Under gårdagen rapporterade SVT Jönköping att Jimmy Thelin finns med bland tänkbara kandidater, nu kommer också nya rapporter gällande Aberdeen-tränaren.

Daily Record rapporterar att det skulle kosta Svenska fotbollförbundet en ordentlig peng för att ta Thelin från Aberdeen.

Någon exakt summa nämns inte, men den beskrivs som ”betydande”.

Thelin som vann skotska cupen med klubben ifjol har kontrakt med klubben fram till sommaren 2027.