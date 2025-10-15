Uppgifter: Thelin aktuell för jobbet som förbundskapten

Jon Dahl Tomasson har fått sparken som förbundskapten från Sverige.

Nu görs den förre Elfsborgs-tränaren Jimmy Thelin aktuell för jobbet.

Det uppger SVT Jönköping.

Foto: Bildbyrån

Det dagen efter förlusten mot Kosovo som förbundskapten Jon Dahl Tomasson fick sparken från det svenska landslaget.

Sedan dess har en hel del personer gjorts aktuella för att ta över jobbet. Bland dessa har FotbollDirekt kunnat rapportera om Ole Gunnar Solskjær samt Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

Nu kommer SVT Nyheter Jönköping med en ny kandidat. Han tränar till vardags Aberdeen och heter Jimmy Thelin.

Enligt uppgifterna är han ”med på listan över tänkbara ersättare till Jon Dahl Thomasson” och var även det innan dansken fick jobbet.

Förra året vann Jimmy Thelin den skotska cupen under sitt första år som huvudtränare för Aberdeen. Inledningen av årets säsong har varit desto sämre, då de ligger sist i tabellen efter sju omgångar.