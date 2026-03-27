Uppgifter: Panichelli kan missa VM

Joaquín Panichelli kan missa VM.

Argentinaren har åkt på en korsbandsskada.

Detta uppger ESPN-journalisten Martin Arevalo.

Joaquín Panichelli har varit en av Strasbourgs stora utropstecken den här säsongen, med 16 mål på 27 matcher i Ligue 1.

Nu ser målskörden ut att stanna där.

Den 23-årige anfallaren skadade sig under Argentinas landslagssamling inför träningsmatcherna mot Mauretanien och Zambia. Enligt ESPN-journalisten Martin Arevalo rör det sig om en korsbandsskada, vilket innebär att Panichelli väntas missa resten av säsongen – samt sommarens VM.

Hittills har han gjort en landskamp för Argentina, men med sin starka form hade han goda möjligheter att få en betydande roll i VM.

Argentina spelar i grupp J tillsammans med Algeriet, Österrike och Jordanien i sommarens mästerskap.