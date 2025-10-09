Watkins utbytt för England – krockade med en stolpe

Ollie Watkins startade Englands träningsmatch mot Wales under torsdagen.

Däremot tvingades han till byte redan i paus.

Detta då han krockade med en stolpe.

Foto: Alamy

England går mot en säker seger i träningsmatchen då man tar emot Wales på Wembley i London.

Redan efter tre minuter gjorde Morgan Rogers 1-0, vilket var hans första mål för det engelska landslaget. Åtta minuter senare fyllde Ollie Watkins på till 2-0 och nio minuter senare var ställningen 3-0 efter mål av Bukayo Saka.

Däremot skulle den första halvleken inte sluta lyckligt för en av målskyttarna, i form av Watkins. Detta då han kolliderade med en stolpe när han försökte att nå ett inlägg och tvingades till byte.

Enligt The Mirror syntes Aston Villa-anfallaren visa tydlig smärta innan han försökte att spela klart de sista minuterna av den första akten.

Inför den andra halvleken ersattes han av Marcus Rashford.



