Agent begärs häktad – advokaten: ”Förnekar brott”

En känd fotbollsagent begärs häktad.

Nu talar advokaten Andreas Natt och Dag ut.

– Han och jag har bara tagit del av informationen som har kommit via nyhetskanaler, säger han enligt Expressen.

Det var under torsdagseftermiddagen som GP var först med att rapportera att en känd fotbollsagent begärs häktad. Misstankarna ska vara grova ekobrott, enligt uppgifterna. Agenten har blivit begärd häktad i sin utevaro men är ännu inte gripen.

Enligt TV4 Nyheterna är han efterlyst av polisen. Enligt Expressen har agenten begärt advokaten Andreas Natt och Dag som företrädare.

”Jag har genom media fått kännedom om att jag är eftersökt av Ekobrottsmyndigheten och att åklagaren avser att begära mig häktad i min utevaro”, skriver agenten i ett mejl till tingsrätten enligt tidningen.

– Han (agenten, reds. anm.) förnekar brott och han vet inte riktigt exakt vad det avser. Han och jag har bara tagit del av informationen som har kommit via nyhetskanaler. Men han förnekar brott och ställer sig oförstående till de misstankarna. Han har sagt att han kommer medverka till utredningen och om förhör bokas så kommer han att inställa sig, säger Natt och Dag enligt Expressen.

Häktningsförhandlingarna genomförs under fredagen. Åklagaren Henric Fagher berättade för GP under torsdagen att man anser att det finns en flyktfara kring agenten. Natt och Dag berättar för Expressen att han inte vet var agenten befinner sig för tillfället.

– Det har jag ingen uppgift om, säger han.