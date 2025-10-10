AIK förlänger med huvudsponsorn: ”Vi är mycket stolta”

Företaget Craftor har varit huvudpartner till AIK sedan 2023.

Nu meddelar ”Gnaget” att sponsoravtalet förlängs.

– Vi är mycket stolta över att ha förlängt vårt huvudpartneravtal med Craftor i tre år, säger försäljningschef en Johan Westin.

Foto: Bildbyrån

Partneravtalet mellan företaget Craftor och AIK förlängs, meddelar klubben under fredagen. Parterna, som har haft ett samarbete sedan 2023, har skrivit ett nytt avtal över 2028.

– Vi är mycket stolta över att ha förlängt vårt huvudpartneravtal med Craftor i tre år. Förlängningen är ett tydligt kvitto på det goda partnerskap vi haft under de föregående tre åren, och genom detta säkerställer vi tillsammans långsiktigheten i samarbetet – något som vi båda värdesätter högt. Craftor är en engagerad och pålitlig partner som på flera sätt stärker AIK Fotboll, och vi ser fram emot att fortsätta utvecklas sida vid sida, säger Johan Westin, försäljningschef i AIK, i ett uttalande.

AIK Fotboll kan med stor glädje meddela att man är överens med Craftor AB om att förlänga avtalet parterna emellan med ytterligare tre år. Craftor har varit huvudpartner till AIK Fotboll sedan 2023.https://t.co/pmlpnL9EaI — AIK Fotboll (@AIKfotboll) October 10, 2025

Fredrik Söderberg, vd i AIK:

– Ända sedan starten för tre år sedan har Craftor varit en viktig del för klubben med sitt engagemang. Med insatser både i vårt partnernätverk och samhällsengagemang via Svartgul jul har man visat på bredden av ett partnerskap med AIK Fotboll. Precis som det ska vara och vi är mycket stolta och glada över att få presentera ytterligare tre år tillsammans med Craftor.

Craftor är ett företag som jobbar med elnät.

AIK ligger på fjärdeplats i allsvenskan 2025 med fyra omgångar kvar.