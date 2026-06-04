Potter om Lindelöfs frånvaro: ”Vi tar inga risker”
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Victor Nilsson Lindelöf, missar Sverige VM-genrep mot Grekland.
Anledningen är en känning.
– Vi vill inte ta några risker, säger förbundskaptenen Graham Potter.
Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf missar kvällens VM-genrep mot Grekland.
Enligt förbundskaptenen rör sig om en säkerhetsåtgärd.
– Vi vill inte ta några risker, säger förbundskaptenen Graham Potter.
Lindelöf spelade bara en halvtimme mot Norge och är inte med alls i truppen under torsdagskvällens match.
I stället består tbacklinjen av Gustaf Lagerbielke, Isak Hien och Daniel Svensson.
– Victor har en känning efter gårdagens träning. Med VM-premiären runt hörnet vill vi inte ta några risker och låter honom därför stå över dagens match. Han förväntas vara åter i träning inom några dagar, säger Graham Potter.
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