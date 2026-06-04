Uppgifter: Manchester City överväger Tonali

Manchester Citys jakt på en ny mittfältare fortsätter.

Enligt Fabrizio Romano är Newcastle-stjärnan Sandro Tonali ett av klubbens främsta alternativ.

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Manchester City uppges ha identifierat Sandro Tonali som en möjlig förstärkning till mittfältet.

Tidigare i veckan rapporterade The Athletic att City fått ett bud på Nottingham Forests Elliot Anderson nobbat. Klubben ska fortfarande vara intresserad av Anderson, men enligt transferjournalisten Fabrizio Romano finns nu även Tonali med högt upp på önskelistan.

Den italienske landslagsmannen har spelat för Newcastle sedan 2023. Under den gångna säsongen noterades 26-åringen för 53 matcher i alla tävlingar.