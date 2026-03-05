Avslöjar sanningen bakom tröjnumret i Dif: ”En hyllning”

I VSK hade han nummer 23, men kallade sig själv MM21.

Nu i Djurgården har Mikael Marqués sitt rätta nummer: 21:an.

– Det är mitt nummer, det är en hyllning till min brorsa, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han är tillbaka på allvar igen efter mardrömsskadan som höll honom borta från spel i ett och ett halvt år.

Mikael Marqués ses därmed som ett nyförvärv i det Djurgården han kom till efter degraderingen med VSK 2024.

Matchen som VSK åkte ur allsvenskan i var på 3Arena mot Djurgården. Den redan då skadade Marqués satt på läktaren den där kyliga oktoberkvällen.

– Jag minns att VSK:arna hade en banderoll på sin kortsida där det stod ”Fuck allsvenskan” eller något sådant. Jag gillade absolut inte den och tänkte ”vad fan är detta, vi är VSK, vi ska vara i allsvenskan”. berättar Marqués för FotbollDirekt.