AIK-tränaren Mikkjal Thomassen skällde ut Axel Kouame, 22.

Nu rasar HBO Max-experten Alexander Axén.

– Varför ska du ta en ung spelare inför öppen ridå? Det är så jävla korkat, säger han i Fotbollsmorgon.

Det var efter AIK:s poängtapp hemma mot Häcken i söndags som märkliga bilder utspelade sig. Efter slutsignalen stegade ”Gnaget”-tränaren Mikkjal Thomassen fram till den inbytte Axel Kouame och gav 22-åringen en rejäl utskällning.

Händelsen grundade sig i en situation sent i matchen där Thomassen ville att Kouame skulle ha tagit bollen framåt i banan på ett snabbare sätt.

– Han hade rätt. Det är inte tillåtet att göra så som jag gjorde. Han hade rätt. För när jag kom in bad han mig om att ta bollen framåt, men så gjorde jag inte det i den situationen, sa 22-åringen efter 2–2-matchen.

TV-profilen rasar

Nu rasar HBO Max-profilen och den tidigare tränaren Alexander Axén mot Thomassens beteende.

– Man kan mycket väl skälla ut honom för att han gör ett sådant beslut, men snälla någon, det behöver inte vara där ute inför allihopa. Som att det är hans fel att man har släppt in mål. Det är för dåligt ledarskap. Han ska inte bli omklappad för att han är ung, man kan mycket väl vara hård mot det. Men snälla, stäng dörren och gör det med honom ensam bara. Varför ska du göra så där? Och nästan ta ut tappet på att det var hans fel? Det är bedrövligt ledarskap, säger han i Fotbollsmorgon.

– Jag har också gjort misstag ibland. Jag ska inte stå här och vara helt perfekt. Men det man kan säga är att göra det utåt är för att förnedra en spelare. Du behöver inte göra det. Varför ska du ta en ung spelare inför öppen ridå? Varför? Det är så jävla korkat, fortsätter Axén.

Axel Kouame anslöt till AIK i somras och värvades för stora pengar från finska Inter Åbo. Enligt Expressen kostade värvningen omkring 10 miljoner kronor.

– Det är för dåligt ledarskap på en spelare som AIK har satsat stora pengar på. Att han inte ens får starta tycker jag är bedrövligt, säger Axén.