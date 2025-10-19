”Bajen har till sist hittat rätt – kändes som en felrekrytering”

STOCKHOLM. Det är 1-0 till Hammarby men även om Bajen tagit lite mer plats – står inte AIK handfallet.

Skillnaden så här långt? Hemmalagets fart – och nykontrakterade Nahir Besara.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tog ledningen strax innan halvtid och det ännu en gång genom fart och finurlighet utifrån kanten.

Montader Madjed öppnade upp – och ännu en gång Nahir Besara. Så elegant minimalistisk och med det där stoiskt lugna ansiktsuttrycket.

Det är annars ett derby med inte så stora skillnader trots 67 procents bollinnehav.

Det kunde mycket väl ha stått 1-1 – men också 2-0.

Hammarby har framförallt haft en fart som inte AIK har visat, genom Paulos Abraham, Montader Madjed och Adrian Lahdo – och så Besaras glans.

– Abraham har verkligen exploderat med det ökade förtroende som han fått som nia efter Jusef Erabis exit. Som natt och dag där han nu ser ut som en livsfarlig iller som spjutspets. Här har Hammarby hittat rätt till sist med ett namn som länge kändes som en felrekrytering, säger FD:s Casper Nordqvist på pressläktaren.

Men det är likväl ett bortalag som lyft sig väsentligt jämfört med den tunga insatsen mot Värnamo,

Bäst i AIK är Sotirios Papagiannopoulos och Taha Ayari har sett piggare än på länge, samt en Erik Flataker som sakta men säkert växer. Oj, så nära han var 1-1 i slutsekunderna.