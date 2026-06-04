JUST NU: Isak och Gyökeres startar mot Grekland

Sverige tar emot Grekland i det sista VM-genrepet innan avresa mot mästerskapet.

Matchen startar 19.00.

Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Sverige ställs i kväll mot Grekland, som inte kvalificerat sig till VM, i sista träningsmatchen innan mästerskapet.







I måndags ställdes Sverige mot Norge i den första landskampen. Då åkte man på en 3-1 förlust. Däremot saknade Sverige Viktor Gyökeres samtidigt som Alexander Isak inledde på bänken. I kväll finns båda med i Graham Potters startelva. Även Kristoffer Nordfeldt tar plats mellan stolparna.

Victor Nilsson Lindelöf saknas från truppen på grund av en känning.

– Victor har en känning efter gårdagens träning. Med VM-premiären runt hörnet vill vi inte ta några risker och låter honom därför stå över dagens match. Han förväntas vara åter i träning inom några dagar, säger förbundskapten Graham Potter på SvFF:s hemsida.

Startelvor:



Sverige: Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (K), Daniel Svensson, Gabriel Gudmundsson – Mattias Svanberg, Yasin Ayari – Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.



Grekland: Kommer snart.