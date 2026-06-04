Uppgifter: Liverpool trappar upp jakten på Diomande

Liverpool har tagit kontakt med RB Leipzig angående Yan Diomande.

Enligt The Athletic ligger klubben just nu bäst till i jakten på den eftertraktade yttern.

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Yan Diomande fortsätter att dra till sig intresse från Europas största klubbar efter en stark säsong i RB Leipzig.

Enligt The Athletic har Liverpool nu intensifierat jakten på den 19-årige ivorianen och tagit kontakt med den tyska klubben. Uppgifterna gör gällande att Liverpool för närvarande har ett försprång gentemot konkurrenterna.

Paris Saint-Germain och Manchester City följer också situationen, men Leipzig uppges kräva omkring 130 miljoner euro, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor, för att sälja stjärnskottet.