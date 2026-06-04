Uppgifter: Liverpool trappar upp jakten på Diomande
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Liverpool har tagit kontakt med RB Leipzig angående Yan Diomande.
Enligt The Athletic ligger klubben just nu bäst till i jakten på den eftertraktade yttern.
Yan Diomande fortsätter att dra till sig intresse från Europas största klubbar efter en stark säsong i RB Leipzig.
Enligt The Athletic har Liverpool nu intensifierat jakten på den 19-årige ivorianen och tagit kontakt med den tyska klubben. Uppgifterna gör gällande att Liverpool för närvarande har ett försprång gentemot konkurrenterna.
Paris Saint-Germain och Manchester City följer också situationen, men Leipzig uppges kräva omkring 130 miljoner euro, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor, för att sälja stjärnskottet.
Den här artikeln handlar om: