Athletic: Fifa förbjuder vattenflaskor inne på VM-arenorna

En vecka före VM-premiären har Fifa ändrat sina regler.

Enligt The Athletic får supportrar inte längre ta med sig vattenflaskor in på arenorna under sommarens mästerskap.

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Fifa har i sista stund beslutat att förbjuda vatten- och plastflaskor på VM-arenorna i USA, Kanada och Mexiko, rapporterar The Athletic.

Tidigare tilläts besökare att ta med återanvändbara plastflaskor på upp till en liter, men den regeln togs bort den 2 juni. Beslutet har väckt kritik från supporterhåll, inte minst med tanke på de höga temperaturer som väntas under turneringen.

En talesperson för den brittiska supporterorganisationen Football Supporters’ Association menar att supportrarnas välbefinnande borde prioriteras högre än försäljningen av vatten inne på arenorna.

Fifa uppger att förbudet införs av säkerhetsskäl för att minska risken att flaskor kastas och orsakar skador.