Bajen-stjärnan har aldrig varit bättre: ”Alla bitar har fallit på plats”

STOCKHOLM. Omskolad till anfallare och succé under hösten.

Småproblemen under vintern till trots, Paulos Abraham har aldrig känt sig bättre.

– Det känns som att alla bitar har fallit på plats, säger Hammarby-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Paulos Abraham hade ett 2025 som blandade och gav.

23-åringen kom till Hammarby som ett prestigeförvärv inför säsongen, men under vårsäsongen lossnade det inte riktigt för honom.