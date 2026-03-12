Bajen-stjärnan har aldrig varit bättre: ”Alla bitar har fallit på plats”
STOCKHOLM. Omskolad till anfallare och succé under hösten.
Småproblemen under vintern till trots, Paulos Abraham har aldrig känt sig bättre.
– Det känns som att alla bitar har fallit på plats, säger Hammarby-stjärnan.
Paulos Abraham hade ett 2025 som blandade och gav.
23-åringen kom till Hammarby som ett prestigeförvärv inför säsongen, men under vårsäsongen lossnade det inte riktigt för honom.
