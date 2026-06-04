Frankrike föll mot Elfenbenskusten – första förlusten på ett år
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En av VM-favoriterna Frankrike åkte på en oväntad förlust i sitt genrep.
Elfenbenskusten vände och vann med 2–1 på bortaplan.
Frankrike fick en tung start på VM-uppladdningen när Elfenbenskusten vann med 2–1.
Ryan Cherki gav hemmalaget ledningen före paus, men Guela Doué och Amad Diallo vände matchen för Elfebmenskusten i den andra halvleken.
Förlusten var Frankrikes första på ett år och innebär att lagets långa segersvit är bruten inför sommarens VM-slutspel.
Kylian Mbappé startade, men byttes ut i halvtid, vilket var planerat sedan innan.
Frankrike ställs mot Norge, Senegal och Irak i VM. Elfenbenskusten ställs mot Curacao, Ecuador och Tyskland.
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