Frankrike föll mot Elfenbenskusten – första förlusten på ett år

En av VM-favoriterna Frankrike åkte på en oväntad förlust i sitt genrep.

Elfenbenskusten vände och vann med 2–1 på bortaplan.

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Frankrike fick en tung start på VM-uppladdningen när Elfenbenskusten vann med 2–1.

Ryan Cherki gav hemmalaget ledningen före paus, men Guela Doué och Amad Diallo vände matchen för Elfebmenskusten i den andra halvleken.

Förlusten var Frankrikes första på ett år och innebär att lagets långa segersvit är bruten inför sommarens VM-slutspel.

Kylian Mbappé startade, men byttes ut i halvtid, vilket var planerat sedan innan.

Frankrike ställs mot Norge, Senegal och Irak i VM. Elfenbenskusten ställs mot Curacao, Ecuador och Tyskland.