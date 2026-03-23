Bajenhjälten rankas högst: ”Bäst i allsvenskan”

Warner Hahn blev den stora hjälten i cupsemin mot Sirius med dubbla straffräddningar.

Nu tokhyllas han av Nikola Vasic.

– Allsvenskans bästa målvakt, han räddar ju allting och är svinbra med fötterna, säger Vasic till FotbollDirekt.

Hammarby är likt 2021 och 2022 i cupfinal, detta efter straffläggningsseger mot Sirius i går.

Nikola Vasic slog den första straffen efter att Nahir Besara flyttats ner från etta till att ta den eventuellt avgörande, femte straffen.

Men det handlade inte om att Besara ville göra ”en Cristiano Ronaldo” och bli hjälte, utan om att kaptenen hade krampkänning.

När FD ändå nämner för Vasic att det inte helt går att utesluta Besaras drag att vilja avgöra skrattar anfallaren.

– Vet du vad, Nahir är den snällaste och bästa ledaren som finns. Den finaste människan som jag träffat. Han vill bara vinna, han skiter i hur vi gör det. Sätter vi våra straffar behöver han kanske inte ens slå sista, han bryr sig inte. När han håller på att vinna skytteligan ger han bort straffar. Vem gör så? Han har så stort hjärta, han är helt jävla otrolig, säger Vasic.

”Given etta i mina ögon”

Men kapten Besara är inte den enda som allsvenska skyttekungen från 2024 tokhyllar efter finalplatsen i cupen. Warner Hahn som blev den stora hjälten med dubbla räddningar i straffläggningen rankas högst av alla i allsvenskan av Vasic.

– Allsvenskans bästa målvakt. Han är hur bra som helst. Han visar även att han är bra på straffar och skulle det bli straffläggning i finalen är det otroligt skönt att ha honom där.

Hahn menar att det inte finns någon annan i serien som kan hota Hahn som den bäste.

– Nej, just nu är han given etta i mina ögon. Han räddar allting, han är svinbra med fötterna. Dessutom en otrolig person och ledare. Han är grym på alla sätt.

Vem är tvåa?

– Vilka har vi ens… Nordfeldt tycker jag är bra, han kandiderar som tvåa, avslutar Vasic om AIK-keepern som förväntas stå i Sveriges VM-playoff mot Ukraina.