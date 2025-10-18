Bekräftat: Hammarby förlänger med Nahir Besara

Det har varit på gång länge.

Nu står det klart att Hammarby förlänger med Nahir Besara.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2027.

Foto: Bildbyrån

En kontraktsförlängning med Nahir Besara har varit på gång den senaste tiden. Nu dagen innan derbyt mot AIK meddelar Hammarby att man är överens med lagkaptenen om ett nytt kontrakt.

– Nahirs betydelse för Hammarby är enorm. Hans bidrag på planen i form av mål och assist är det uppenbara, men han tillför så mycket mer än så. Med sitt ledarskap, sin professionalism och sin humanism är han ett föredöme för oss alla i klubben, inte bara spelarna. Det känns så klart fantastiskt att vi har nått den här överenskommelsen och att vi får njuta av hans spel i minst två år till, och vi ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta vårt samarbete med Nahir efter han avslutat själva spelarkarriären, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

– Jag är otroligt glad, stolt och hedrad över att fortsätta få förtroende att representera denna fantastiska klubb. Under alla dessa år har jag fått så mycket uppskattning och kärlek från alla i och runt klubben, inte minst från våra fantastiska fans. Den här klubben betyder oerhört mycket för mig, och jag vet egentligen inte hur jag ska kunna tacka för allt annat än genom att fortsätta ge mitt allra bästa, både på och utanför planen, säger Nahir och fortsätter:

– Det är verkligen hedrande att klubbens ledning ser en framtid för mig även bortom min aktiva karriär. Det värmer enormt och är ett kvitto på den relation vi byggt tillsammans genom åren. Samtidigt vill jag vara tydlig – jag är långt ifrån färdig på planen. Jag har fortfarande mycket att ge, och som ni vet bär jag på en dröm – en dröm jag aldrig kommer sluta kämpa för förrän den blivit verklighet. Tack för ert stöd. Tillsammans kommer vi skriva historia, avslutar han.

Nahir Besara står den här säsongen noterad för 15 mål och tre assist på 26 matcher i allsvenskan.