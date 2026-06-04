Uppgifter: Iraola på plats hos Liverpool
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Andoni Iraola ser ut att närma sig jobbet som ny huvudtränare i Liverpool.
Enligt Sky Sports har spanjoren nu besökt klubbens träningsanläggning i Kirkby.
Samtidigt som uppgifter gör gällande att ett avtal redan är på plats.
Liverpool uppges vara nära att göra klart med Andoni Iraola som ny manager efter Arne Slot.
Tidigare i veckan rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano att den tidigare Bournemouth-tränaren kommit överens med Liverpool om ett tvåårskontrakt. Spanjoren pekas ut som den utvalda ersättaren sedan Slot fick lämna klubben i lördags.
Nu rapporterar Sky Sports att Iraola har setts lämna Liverpools träningsanläggning i Kirkby. TV-bolaget har publicerat bilder som uppges visa 43-åringen på plats hos Premier League-klubben under torsdagen.
Något officiellt besked från Liverpool har ännu inte kommit, men utvecklingen ses som ytterligare ett tecken på att en presentation kan vara nära förestående.
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