LIVE: VM-genrep mellan Sverige – Grekland

I kväll spelar Sverige sin andra träningsmatch inför VM.

Detta då man tar emot Grekland hemma på Strawberry Arena.

Följ matchen live här!

Foto: Bildbyrån

Sveriges VM-premiär närmar sig. I kväll ställs man mot Grekland, som inte kvalificerat sig till VM, i den sista träningsmatchen innan mästerskapet.

Denna spelas hemma på Strawberry Arena.



I måndags ställdes Sverige mot Norge i den första landskampen. Då åkte man på en 3-1 förlust. Däremot saknade Sverige Viktor Gyökeres samtidigt som Alexander Isak inledde på bänken.



I kväll finns båda spelarna med i startelvan.

Matchen har avspark klockan 19.00 – följ den live med FD:s reporter och ställ dina frågor!