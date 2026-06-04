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Foto: Bildbyrån

LIVE: VM-genrep mellan Sverige – Grekland

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Casper Nordqvist
Reporter
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I kväll spelar Sverige sin andra träningsmatch inför VM.
Detta då man tar emot Grekland hemma på Strawberry Arena.
Följ matchen live här! 

Foto: Bildbyrån

 Sveriges VM-premiär närmar sig. I kväll ställs man mot Grekland, som inte kvalificerat sig till VM, i den sista träningsmatchen innan mästerskapet.

Denna spelas hemma på Strawberry Arena.

I måndags ställdes Sverige mot Norge i den första landskampen. Då åkte man på en 3-1 förlust. Däremot saknade Sverige Viktor Gyökeres samtidigt som Alexander Isak inledde på bänken.

I kväll finns båda spelarna med i startelvan.

Matchen har avspark klockan 19.00 – följ den live med FD:s reporter och ställ dina frågor!

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