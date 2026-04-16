Bersant Celina vill stanna i AIK: ”Har en dialog”

Bersant Celinas kontrakt med AIK löper ut i sommar.

Mittfältaren vill stanna och en dialog om en förlängning pågår.

– Mitt mål är att stanna här, säger han till Sportbladet.

Bersant Celina har avtal med AIK till den 31 augusti, och någon förlängning är ännu inte klar. Men en dialog mellan parterna är i gång.



– Vi pratar om det och har en dialog, säger Celina till Sportbladet.

29-åringen har varit en av lagets mest framstående spelare sedan han anslöt till AIK och i år har han spelat från start i de två inledande matcherna av allsvenskan. Under vintern ryktades det om flera intressenter, däribland spanska Racing Santander.

Han understryker samtidigt att han trivs i klubben.

– Det är en klubb som jag trivs i och jag har varit här i snart tre år. Jag trivs med mina lagkamrater och vill fortsätta här, säger han med ett leende.