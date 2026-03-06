Beširović: ”Jag är en bra målvakt – skulle vilja stå en match”

KARLBERG. Dino Beširović har använts på nästan alla positioner sedan han kom till AIK.

32-åringen är till och med öppen för att stå i mål i framtiden om det skulle behövas.

– Jag är en bra målvakt, jag skulle vilja stå i mål en match, säger han.

Foto: Bildbyrån

Anfallare, ytter, central mittfältare, wingback, ytterback. Ja positioner som Dino Beširović har använts på är många sedan han anslöt till AIK sommaren 2023.

Under nye tränaren José Riveiro har det blivit två matcher på hans ordinarie position, som central mittfältare, men 32-åringen menar på att det inte finns några garantier att han bara kommer att spela där.

– Man vet aldrig med mig, nästa match kanske jag spelar ytter, sedan wingback eller ytterback, säger han.

Beširović medger att han föredrar att spela på mitten, men att det viktigaste är att spela, oavsett position.

– Det är bra, men det viktigaste för mig är att spela.

Så var än José vill att du ska spela spelar du, om Kristoffer Nordfeldt är skadad så ställer du dig i mål?

– Jag är en bra målvakt, jag skulle vilja stå i mål en match, säger han med ett skratt.

Huruvida 32-åringen är en bra målvakt eller inte återstår att se om vi får se någon gång. Han har ännu inte berättat för Riveiro om denna dolda talang, men han hoppas att AIK:s målvaktstränare, Kenny Stamatopoulos har lagt in ett gått ord åt honom.

– Nej det har jag inte, men jag hoppas att Kenny berättar om mig, han har koll på mig, avslutar han och skrattar till.