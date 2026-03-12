Beskedet: AIK har utsett lagkaptenen för 2026

AIK-tränaren José Riveiro har utsett lagkaptenen till säsongen 2026.

Det blir målvakten Kristoffer Nordfeldt som bär bindeln.

Foto: Bildbyrån

Förra säsongen var det Anton Salétros som bar kaptensbilden i AIK. Mittfältaren lämnade för MLS i vintras och nu har José Riveiro presenterat den nya kaptenen för 2026.

Riveiro har valt ut att målvakten Kristoffer Nordfeldt ska bära bindeln under säsongen 2026. De assisterande lagkaptenerna blir Sotirios Papagiannopoulos, Mads Thychosen och Dino Besirovic.

Nordfeldt anslöt till AIK 2021 och noteras för 158 framträdanden i klubben.