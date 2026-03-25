Beskedet: Offensiv talang besöker Djurgården

Djurgården har besök.

Det är den 18-årige Bidemi Amole som tränar med klubben.

Djurgården testar spelare under den sista dagen på transferfönstret. Under onsdagen meddelar klubben att Bidemi Amole, 18, är på besök och tränar.

Amole är en ytterforward som till vardags spelar i den nigerianska akademin Real Sapphire.

– Bidemi Amole är en speedig ytterforward med intressanta egenskaper som vi först såg i Gothia Cup 2024, då han var en del av Sporting Lagos akademilag. Nu är han på plats i Sverige och då passade vi på att bjuda in honom på ett träningspass på Kaknäs för att känna på miljön och få en bild av Djurgården som förening, förklarar Djurgårdens scout Jonatan Axelsson.