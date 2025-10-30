KARLBERG. Dino Besirović, 31, sitter på utgående kontrakt.

Men nu har AIK tagit kontakt med mittfältaren om en förlängning.

– De visar intresse för att jag ska stanna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den bosniska mittfältaren Dino Besirović är en nyckelspelare för AIK. 31-åringen spelar i stort sett allt för ”Gnaget” och har gjort sig till en favoritspelare för tränaren Mikkjal Thomassen.

Men framtiden i AIK är osäker för Besirović. Mittfältaren sitter på ett avtal som går ut efter säsongen, och de två kvarvarande matcherna i allsvenskan 2025 skulle kunna bli hans sista i klubben. Besirović har tidigare uttalat sig om att han vill stanna kvar i ”Gnaget”.

– Jag vill stanna här, helt klart. Det är en stor klubb och jag gillar att vara här. Det gör min familj också och mina barn har börjat prata svenska, sa han till FotbollDirekt i september.

Bosniern har länge sett ut att gå mot en exit, men i dagarna rapporterade Expressen att det har skett en tvärvändning. Tidningen rapporterade att ”Gnaget” har erbjudit Besirović ett nytt kontrakt. Riktigt så ligger det inte till, men parterna har i alla fall inlett samtal.

– Vi har börjat prata lite, men vi har fortfarande inte börjat förhandla. Vi får se vad som händer, säger han och fortsätter:

Besirovic jublar. Foto: Bildbyrån

– Jag har alltid sagt att jag vill vara kvar och vara en del av det här laget. Det är en storklubb och jag vill ge allt för klubben. Jag känner mig bra mentalt och fysiskt och jag tror att jag har mycket att ge. Vi får se vad som händer.

”Pratar med andra klubbar”

Tror du att du blir kvar nästa säsong?

– Jag hoppas det. Jag är lycklig här. Vi får se efter förhandlingarna.

– Vi pratar lite grann. Jag kan se att det rör sig framåt. De visar intresse för att jag ska stanna. Men vi har inte börjat prata mer än så, fortsätter mittfältaren.

Med en månad kvar på kontraktet, och en osäker framtid i AIK, har Besirović en hel del att fundera på kring sin framtid. Bland annat har han inlett dialog med andra klubbar i väntan på ett kontraktsförslag från ”Gnaget”, berättar han.

– Jag pratar med andra klubbar, men jag kommer alltid att prioritera AIK.

Finns det något du kan säga om de andra klubbarna?

– Nej, nej, nej.