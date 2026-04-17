Besvikelsen gentemot MFF: ”Bara start och stopp”

STOCKHOLM. Malmö FF vann gigantmötet mot Djurgården.

Helt felaktigt anser Bo Hegland som också är frustrerad kring hur gästerna uppträdde i andra halvlek.

– Det var väldigt frustrerande. Den andra halvleken var bara som start och stopp, start och stopp, säger norrmannen besviket.

28 000 åskådare på plats under fredagskvällen när Djurgården och MFF drabbade samman på 3Arena.

I en fartfylld och energisk tillställning vann MFF med 1-0 efter mål från Sead Haksabanovic kvarten in i andra halvlek.

Därefter tryckte Djurgården på för en kvittering, men fick aldrig in bollen.

– Jag är väldigt besviken att det inte blev seger. Vi förtjänade mer, är Bo Heglands första kommentar efter matchen.

– Vi behöver bli skarpare sista tredjedelen. Vi skapar lägen och hittar varandra, men vi behöver bli skarpare.

MFF:s segermål kom till på en fast situation där Djurgården glömde bort Sead Haksabanovic i bortre delen av straffområdet. Anfallaren sköt på volley och skottet styrdes på Kristian Lien som ställde Jacob Rinne.

– Frustrerande att de gör ett sådant mål på ett sådant sätt. Bollen träffade en av oss och går i mål. Väldigt frustrerande, säger Hegland som också är irriterad på MFF:s cyniska spel i andra halvlek med en hel drös med avbrott.

– Det blev orytmiskt. De är cyniska, det blir svårt för oss att komma in i ett flow. Väldigt frustrerande i andra halvlek som bara var som start och stopp, start och stopp. I spelet var vi det bästa laget, men gör vi inte mål blir det så här.