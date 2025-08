Bjärsmyr och Svensson i konflikt: ”Enkelt och att sitta i en podd och prata”

IFK Göteborg föll tungt mot IF Elfsborg förra veckan.

Detta i en match där man gick ner på fembackslinje – vilket Blåvitt-ikonen Mattias Bjärsmyr kritiserade i sin podd.

– Att spela fotboll efteråt och ha all fakta och all data och allting är jävligt enkelt, kontrar Gustav Svensson i GP.

Fyra mål på de första 20 minuterna och en tvåmålsledning för IFK Göteborg mot Elfsborg. Förra veckans ”El Västico” hade det mesta redan innan Johan Larsson hoppade in med en halvtimme kvar att spela.

Därefter reducerade Elfsborgs-veteranen, via täck, till 2-3 innan han på tilläggstid först nickade in kvitteringen och sedan dundrade in segermålet i nättaket i den 95:e minuten.

Blåvitt hade alltså tappat en 3-1-ledning till förlust på en halvtimme och kritiserades senare för valet att gå ner på fembackslinje.

I podden ”Hunden, Katten, Glassen” med Blåvitt-ikonerna Tobias Hysén, Pontus Wernblom och Mattias Bjärsmyr riktade bland annat den sistnämnda kritik mot valet att spela med fem försvarare istället för fyra.

– Jag sa till mig själv: “Nej, inte byta formation nu” för då ska du dels in med en till spelare bland de tre. Det blir någon slags positionsförändring för dem. Dessutom var det två helt nya spelare, säger Bjärsmyr om bytena och den taktiska ändringen.

– Nu är kanske jag negativt inställd till sånt här, men det gör ganska mycket. Du blir baktung och mycket riktigt är det så det blir. Jag tror inte att de tränat supermycket på att spela trebackslinje, Rockson, ”Gurra” och Erlingmark ihop och framför allt inte med Bager som någon slags wingback där ute.

När Gustav Svensson, som blev inbytt i matchen, får bemöta sin gamla lagkamrats ord säger han följande:

– Att spela fotboll efteråt och ha all fakta och all data och allting är jävligt enkelt och att sitta i en podd och prata om matcher som har varit det är också jävligt enkelt, säger Svensson till GP och fortsätter:

– Jocke (Joachim Björklund) och Stefan (Billborn) tar de beslut som de tror är bäst för stunden och vi gör vårt bästa för att utföra dem. Vi har tränat fembackslinje innan och vi har koll på vad vi ska göra. Att det tar en liten stund innan det sätter sig är okej.

Senare ikväll har Blåvitt chans till revansch då man tar emot Degerfors IF på Gamla Ullevi. Den matchen har avspark klockan 19.00.