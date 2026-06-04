Uppgifter: Liverpool i nya samtal – vill ha PSG-stjärnan

Liverpool vill ersätta Mohamed Salah.

Nu för klubben samtal med Bradley Barcolas representant, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Liverpool har länge varit på jakt efter en ersättare till Mohamed Salah som lämnade efter säsongen. Det har ryktats om Yan Diomande, Bazoumana Touré och Francisco Conceição.

Nu rapporterar den italienska transferexperten Nicolo Schira att Liverpool för samtal med Jorge Mendes. Den portugisiske superagenten representerar Bradley Barcola som tidigare har ryktats till just Liverpool.

Barcola uppges lämna Paris Saint-Germain i sommar och har enligt Transfermarkt ett värde på 70 miljoner euro, eller 755 miljoner kronor.

23-åringen noterades för 13 mål och sju framspel på 49 framträdanden den här säsongen.