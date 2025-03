Blåvitt och Gais blir kvar på Gamla Ullevi

IFK Göteborg och Gais kommer att bli kvar på Gamla Ullevi ett par år till.

Det rapporterar GP under måndagen.

– Det är mer långsiktiga avtal, säger Henrik Jutbring, evenemangschef på Got event, till GP.

Inför förra årets premiär av allsvenskan rådde det oklarheter kring var Gais och IFK Göteborg skulle spela sina hemmamatcher. Faktum är att båda klubbarna stod utan något arenaavtal med enbart dagar kvar till premiären.



Därefter tecknade både Gais och Blåvitt på ett årslångt avtal med Got event vilket innebar att de fortsatte att husera på Gamla Ullevi.



Det kommer det at fortsätta göra ett par år till, skriver GP.



Enligt tidningen har IFK skrivit på ett treårsavtal samtidigt som Gais har tecknat ett avtal över två år med option på ytterligare två säsonger.



– Det har varit väldigt god ton i förhandlingarna. Det är mer långsiktiga avtal och jag tycker också att vi har diskuterat utvecklingsfrågor, säger Henrik Jutbring, evenemangschef på Got event, till GP.



Först ut att spela allsvenskt på Gamla Ullevi i år är Gais som tar emot AIK nästa måndag, med avspark 19.10. Blåvitt inleder i sin tur borta mot Hammarby innan man tar emot Halmstad på Gamla Ullevi lördagen den 5/4, med avspark 15.00.