Hussein Carneil, 22, får inte mer speltid i IFK Göteborg.

Klubben har beslutat att prioritera andra spelare då mittfältarens kontrakt löper ut efter säsongen.

– Vi som klubb har tagit det beslutet, säger sportchefen Hannes Stiller till GP.

Carneil har haft svårt att ta plats i Blåvitt efter skadeproblem och begränsad speltid.

Nu uppger GP att han inte längre kommer användas i matchspel.

– Vi som klubb har tagit det beslutet och det är kopplat till hans kontraktssituation, han sitter på ett utgående kontrakt och i den fasen har vi valt att prioritera andra spelare. Vi har pratat med honom och sagt att om han vill titta sig om efter annat så får han gärna göra det. Alla vet nog om att han inte spelat så mycket under våren. Vi har landat i den bedömningen att det här är det bästa just nu, säger sportchefen Hannes Stiller till GP och påpekar att det inte är någon form av disciplinär åtgärd.



Cerneil som gjort två mål och två assist på 45 matcher med IFK Göteborg säger såhär om situationen:



– Det har absolut inte funnits några tankar på att ge upp. Att jag inte får spela är deras val och mitt val kommer alltid vara att ge hundra procent på varje träning, det spelar ingen roll om jag spelar eller inte. Det är så det alltid kommer att vara och jag siktar alltid högre, säger han till GP.



