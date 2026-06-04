Klart: Ethan Ampadu förlänger med Leeds

Leeds United säkrar upp sin lagkapten för framtiden.

Den walesiske försvararen Ethan Ampadu har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2030.

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Leeds United meddelade på torsdagen att Ethan Ampadu har förlängt sitt avtal med klubben. Den 25-årige lagkaptenen har skrivit på ett nytt kontrakt fram till 2030.

Ampadu anslöt till Leeds från Chelsea sommaren 2023 och har sedan dess etablerat sig som en viktig del av laget. Under den gångna Premier League-säsongen spelade han 35 matcher när Leeds slutade på 14:e plats i tabellen.

Totalt har den walesiske landslagsmannen gjort 126 framträdanden för klubben och varit en central figur både defensivt och som ledare på planen.